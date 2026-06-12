El periodista tiene claro, con nombres y apellidos, cuáles deben ser las incorporaciones de Universidad de Chile en el libro de pases.

Universidad de Chile cuenta los segundos para la apertura del mercado de fichajes. El conjunto estudiantil podrá inscribir tres nuevos futbolistas, lo que provocó la reacción de Héctor “Tito” Awad.

¿Qué pasó? A través de los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista y furibundo hincha azul pidió con nombres y apellidos a sus figuras favoritas para ser incorporadas.

Para él, la gerencia deportiva tiene que poner atención en el medio local en dos de dichos casos. Y en el tercero, apuntó hacia fuera del país: no avizora un defensor central de categoría en estas tierras.

“Hago una comparación con el mismo Colo Colo, con la misma UC y no tenemos peor plantel. Lo que pasa es que no juegan, no se dan un pase a un metro. No se generan oportunidades de gol”, lanzó.

“Yo traería un central de categoría. No te digo un gallo de Europa, un tipo de un millón o dos millones de dólares. Me traigo un lateral izquierdo y yo necesito un puntero“, agregó.

Tito Awad tiene claro cómo debe ser el mercado de fichajes de Universidad de Chile. (Foto: Casa de los Hinchas)

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Los refuerzos que Tito Awad quiere para Universidad de Chile

Fue luego del tal introducción, que la voz radial mencionó a los jugadores que desea en este período. Tal como se consignó, solo en el caso del zaguero pidió buscar en el extranjero.

“Por darte un nombre de un puntero, Pancho González de O’Higgins. Es que por Deportes Limache se agrandó por Popín Castro, que si no lo vende para afuera no lo vende. Yo no voy a andar rogando“, reflexionó.

“De central, en Chile no hay ninguno que me llene el gusto, ninguno. Yo quiero buscar un central argentino, uruguayo. Y lateral izquierdo a mí me gusta (Juan) Cornejo de Coquimbo Unido“, cerró.

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En síntesis: