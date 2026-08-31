Conmebol castiga a Universidad Católica tras quedar eliminada de la Copa Libertadores

La entidad multó a la UC con un descuento de 5.000 dólares por infracciones al Reglamento de Seguridad contra Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica quedó fuera de la Copa Libertadores en octavos de final, pero durante los últimos días recibió el último golpe internacional: la Conmebol emitió una sanción contra el cuadro chileno.

¿Qué pasó? En el duelo de vuelta contra Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, la UC infringió el Reglamento de Seguridad y por ello tendrá que pagar una multa a la entidad organizadora.

La Comisión Disciplinaria decidió castigar al elenco precordillerano con un descuento de 5.000 dólares de sus ingresos provenientes del certamen continental (por derechos de televisión o patrocinio).

“Imponer al Club Deportivo Universidad Católica una multa de USD 5.000 (cinco mil dólares estadounidenses) por la infracción al Artículo 24 literal a) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2026″, indica el documento.

¿A qué refiere dicho artículo mencionado? “Los textiles como trapos, frentes, banderas, pancartas, banner, tiras y elementos similares en

tamaño y cantidad no podrán: a). Tapar la visual de las tribunas”, dicta la norma.

Universidad Católica fue castigada por la Conmebol. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Advertencia para Universidad Católica

A su vez, la Conmebol le dejó un aviso a la UC respecto a los Artículos 24 literal h) y 26 literal m) del Reglamento de Seguridad. También los quebrantó, pero no fue sancionada por ello.

En el primer caso, refiere a “La altura de los textiles a ubicar en los alambrados de separación“, mientras que en el segundo a “Escalar estructuras e instalaciones no destinadas para su uso“.