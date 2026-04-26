Daniel Garnero ningunea el buen primer tiempo de la U en el Clásico Universitario: “Con nada…”

Con un primer tiempo para el olvido y un segundo con un poco más de agresividad, Universidad Católica se quedó con las manos vacías en su visita al Estadio Nacional donde cayó por la cuenta mínima ante Universidad de Chile.

El equipo dirigido por Daniel Garnero sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga de Primera y ahora deberá pensar en lo que será la Copa Libertadores de América donde deberá visitar a Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

La U le dio un mazazo a a UC. | Foto: Photosport

Sobre el Clásico Universitario, el DT cruzado analizó en conferencia de prensa y dijo que “Lo intentamos y en el segundo tiempo mejoramos. Nos aproximamos más al arco contrario y tuvimos ocasiones claras de gol, pero no fuimos efectivos”.

Por otro lado, Garnero ninguneó el buen primer tiempo de Universidad de Chile y dijo que “En el primer tiempo mostramos un juego deslucido… con nada, el rival nos pasó a ganar y luego del descanso nos aproximamos más, pero nos faltó efectividad para meternos en el partido”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad Católica se llena de dudas en la recta final del primer semestre y ahora tendrá que enfrentar la Copa de la Liga, Copa Libertadores y después el cierre de la primera rueda en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Universidad Católica cayó 1-0 ante Universidad de Chile en su visita al Estadio Nacional.

El técnico Daniel Garnero sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga de Primera 2026.

El equipo cruzado viajará a Ecuador para enfrentar a Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores.