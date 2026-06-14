El jugador que pertenece a la UC y no quiere volver: busca seguir su carrera en el extranjero

El jugador que pertenece a la Universidad Católica y que no quiere volver al fútbol chileno.

Universidad Católica ya empieza a poner la mirada en lo que es el mercado de pases de cara al segundo semestre, en el que los ‘Cruzados’ tienen importantes desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, los dirigidos por Daniel Garnero ya empiezan a planificar lo que sería la estructuración de su plantel de cara a la segunda parte del año, en la que el equipo podría sumar nuevos nombres.

Ante este escenario, hay un jugador que pertenece a la Universidad Católica y que hoy está a préstamo en el exterior, que debería retornar a mitad de temporada, pero todo parece indicar que no quiere volver a la tienda ‘Cruzada’.

Este jugador sería Guillermo Soto, el defensor nacional hoy en día está a préstamo en Tigre de Argentina y termina su vínculo a finales del mes de junio, en la que tras esto, debería volver a la UC.

Soto quiere seguir en el exterior | Foto: Photosport

Pero ante este escenario, se ha revelado una importante información al respecto y que dicta de que el jugador no querría volver a la Universidad Católica, teniendo como objetivo seguir en el exterior.

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Esta información la entregó el periodista Jorge Cubillos en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que indicó que el lateral de 32 años no querría tener su retorno al fútbol chileno.

“(Guillermo Soto) Termina el préstamo ahora con Tigre, podría volver, pero todo apunta a que va a querer buscar seguir en Argentina”, declaró.

De esta forma, las próximas semanas podrían ser importantes para zanjar el futuro de Guillermo Soto, quien tras finalizar su vínculo con Tigre, deberá ver opciones claras para seguir en el extranjero, las que también deben seducir a la UC.

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