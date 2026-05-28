Cristián Caamaño suelta una bomba en el Mercado de Fichajes de la U por cotizado jugador: “Hubo una reunión”

El destacado periodista nacional asegura que la U ya hizo la primera movida para contratar a una figura sudamericana.

Universidad de Chile tiene la mente puesta en Deportes Concepción, el rival de este fin de semana por la Liga de Primera 2026 donde los azules buscarán tres puntos que le permitan escalar en la tabla de posiciones.

De reojo, Fernando Gago y Manuel Mayo ven el Mercado de Fichajes como una oportunidad para incorporar jugadores que puedan aportar al plantel y repuntar en un segundo semestre donde están llamados a ser protagonistas.

En esa línea, Cristián Caamaño soltó una verdadera bomba sobre Paulo Díaz, quien está en el radar de la U: “Tiene un contrato bastante oneroso en el cuadro millonario, tiene un contrato europeo. No lo voy a divulgar para no generar problema. River se quiere deshacer de él y llegar a un acuerdo para que quede libre y no cobre los 6 meses que le quedan de contrato”, partió diciendo en Radio Agricultura.

Díaz quiere llegar a la U, según Caamaño. | Foto: Photosport

Caamaño revela las intenciones de Paulo Díaz de llegar al Romántico Viajero: “Él le planteó a su entorno ver la posibilidad de jugar en Chile. Tiene ofertas de México, de muchos lados, pero quiso preguntar en Chile y específicamente en la U. Él tiene un amor y cariño especial por la U”.

“Llamaron en la U, hubo una reunión con la gente de la U, conocieron la situación de Paulo Díaz y, si bien hoy está lejos de igualar en parte lo que gana en River, hay voluntad de ambas partes de, si no es ahora, esperar un tiempo para llegar a un acuerdo”, agregó.

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En el cierre, el destacado comunicador apunta a que “Hoy la U tiene todas las balas puestas en Paulo Díaz, es fundamental para Gago, líder para la defensa. El tema económico, eso sí, es inabordable para la U salvo un esfuerzo inhumano”, remató en el cierre.

En síntesis

Universidad de Chile enfrentará este fin de semana a Deportes Concepción por la Liga.

El periodista Cristián Caamaño reveló reuniones entre el club y el defensor Paulo Díaz.

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