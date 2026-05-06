Formación CONFIRMADA de la UC para enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Daniel Garnero ya definió la formación de la UC para recibir a Cruzeiro en el Claro Arena, en un duelo clave por el liderato del Grupo D.

Universidad Católica afronta un partido importantísimo en su camino por la Copa Libertadores, recibiendo a Cruzeiro en el Claro Arena, en duelo válido por la fecha 4 del Grupo D del torneo continental.

Los Cruzados llegan como líderes del grupo y con la obligación de hacerse fuertes en casa, además de aprovechar la derrota de Boca Juniors ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador, resultado que mantiene la zona aún más apretada en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

Además, los de la Franja saben que sumar de a tres como local puede ser determinante, ya que el ganador del compromiso quedará como líder exclusivo de la zona, dando un paso fundamental rumbo a los octavos de final.

En la Libertadores, la UC viene de derrotar a Barcelona de Ecuador | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Daniel Garnero apuesta por lo mejor que tiene a disposición ante Cruzeiro

En ese contexto, el director técnico Daniel Garnero ya tiene todo definido y apuesta por un once que mezcla experiencia, orden defensivo y peso ofensivo para intentar marcar diferencias ante el elenco brasileño.

La UC salta a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; en defensa estarán Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena. En el mediocampo actuarán Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas, mientras que en ofensiva estarán Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri como principal carta de gol.

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Con esta formación, el elenco precordillerano buscará defender el liderato y quedarse con un triunfo que soñar en grande en esta Libertadores.

En resumen…