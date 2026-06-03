El referente de la UC abordó las especulaciones sobre el delantero. Lo vinculan a Argentinos Juniors y San Lorenzo de Almagro.

Universidad Católica está cada vez más cerca del mercado de fichajes y los rumores comienzan a surgir como pan caliente. Es por ello que Jorge “Mortero” Aravena se manifestó.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el referente precordillerano abordó las especulaciones sobre Justo Giani: está siendo vinculado a Argentinos Juniors y San Lorenzo de Almagro.

Ante tal panorama, Mortero Aravena habló fuerte y claro. ¿Qué dijo? No le molestaría la partida del atacante de 27 años, todo con tal de entregarle espacio a la cantera de la institución.

“Ha tenido buenos y de los otros partidos. No ha sido regular, no ha sido el que debe venir a marcar diferencia. Le da mucha más posibilidad a la gente de la casa, a los jugadores formados en la UC”, lanzó.

“Tuvo partidos buenos y partidos para el olvido. Le haría bien a la UC, a la formación de Universidad Católica, para que vayan promoviendo jugadores formados en la casa”, agregó.

Justo Giani puede salir de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Justo Giani genera dudas en Universidad Católica

Durante la presente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 26 compromisos. En dichos enfrentamientos, anotó 12 goles y entregó tres asistencias.

Si bien tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, tiene una cláusula para extender el pacto por tres temporadas. Todo dependerá de las negociaciones.

En resumen:

El exfutbolista Jorge Aravena respaldó la posible partida de Justo Giani de Universidad Católica.

respaldó la posible partida de Justo Giani de Universidad Católica. El atacante Justo Giani registra 12 goles y tres asistencias en 26 compromisos disputados.

registra 12 goles y tres asistencias en 26 compromisos disputados. El delantero Justo Giani mantiene contrato vigente con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.