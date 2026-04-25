Universidad Católica visitará a Universidad de Chile en el Clásico Universitario. Tras la reciente caída en casa, el elenco precordillerano debe enmendar el camino y por ello recibió una potente advertencia de Jorge Vargas.

¿Qué pasó? El recordado defensor, campeón con la UC en 1997, le dejó una exigencia a las últimas incorporaciones. Para él, tienen que aparecer en este momento: será un partido a muerte contra el archirrival.

Es que bajo su visión, para conseguir el triunfo en un escenario así se necesita de toda la creatividad. Por ello, apuntó contra los nuevos rostros del plantel, los que para él están al debe.

“Los refuerzos, en este momento, no han dado lo que se esperaba. Creo que hay partidos buenos y partidos no muy buenos y eso es un problema cuando uno llega a un lugar en el que uno es refuerzo”, comentó a BOLAVIP CHILE.

Luego, el formado en San Carlos de Apoquindo agregó: “Entonces, si aparecen los refuerzos de Universidad Católica en el partido, creo que tiene muchas chances de ganar“.

Jorge Vargas anhela el triunfo de Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica necesita el Clásico Universitario

Finalmente, el retirado zaguero descartó guardar alguna pieza para la disputa del enfrentamiento ante Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Tiene el plantel para hacer los dos frentes. Hay muchos días todavía de recuperación, entonces creo que lo importante es ganar el Clásico Universitario porque también le da un envíon anímico importante al plantel“, cerró.

En resumen:

Universidad Católica enfrentará a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario .

enfrentará a Universidad de Chile en una nueva edición del . Jorge Vargas exigió mayor rendimiento a los nuevos refuerzos del plantel cruzado.

exigió mayor rendimiento a los del plantel cruzado. El retirado futbolista pidió mantener titulares pese al próximo duelo contra Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores.