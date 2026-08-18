El defensor central cuestionó el juego propio tras caer 3-0 contra Estudiantes de La Plata en el Claro Arena.

Universidad Católica quedó fuera de la Copa Libertadores tras ser derrotada 3-0 por Estudiantes de La Plata. El elenco precordillerano fue superado ampliamente y le dijo adiós al certamen continental.

Ante tal escenario, Branco Ampuero sacó la voz en conversación con ESPN Chile. El defensor central abordó la dura caída en el Claro Arena y fue sumamente autocrítico. ¿Qué dijo?

Además de lamentar la serie de bajas para este partido (como Fernando Zampedri y Cristián Cuevas), lanzó un cuestionamiento por el enfrentamiento de ida. Terminó 1-1 en Argentina.

“Cuando uno queda eliminado, van a haber muchos análisis, pero la verdad que nos faltó estar a la altura en esta serie de octavos. De visita nos faltó, aunque nos trajimos un empate muy importante”, expresó.

“Me hubiera gustado tener mucho más para sacrificar, a disposición, haber tenido un equipo mucho más sólido, sin tantas bajas y suspensiones. No tuvimos más jugadores. Es la espina que me queda en lo personal”, agregó.

Branco Ampuero habló tras el mazazo para Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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¿Universidad Católica necesitaba refuerzos?

Finalmente, el zaguero fue consultado sobre si el panorama hubiese sido diferente con algunas incorporaciones. Le bajó el perfil a tal teoría: se inclinó por hablar de lo que hay en el plantel.

“No sé si algo distinto, es parte del análisis, pero es cierto que teníamos muchas bajas y suspensiones, dos jugadores titulares. El equipo se resiente, pero hay que hacerse cargo de este momento”, concluyó.