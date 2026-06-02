En la previa del amistoso ante Portugal, el delantero valoró el legado de la Generación Dorada y dejó un mensaje a los hinchas chilenos.

La Selección Chilena continúa su preparación de cara al amistoso ante Portugal, en medio de un proceso de recambio donde varios jugadores buscan tomar protagonismo en el esquema de Nicolás Córdova.

Uno de ellos es Clemente Montes, atacante de Universidad Católica, quien ha tenido una gran temporada con los Cruzados, donde registra 23 partidos disputados, siete goles y seis asistencias.

Ese buen presente el futbolista de 25 años lo quiere trasladar al Equipo de Todos, con la intención de consolidarse y pelear por una camiseta de titular.

Clemente Montes y el desafío de La Roja | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

El ambicioso objetivo de Clemente Montes en La Roja

En la previa del duelo ante los lusos, el ariete destacó la influencia de la Generación Dorada, el histórico grupo que llevó a Chile a conquistar dos Copas América, y aseguró que es un modelo a seguir para el actual plantel.

“La Generación Dorada fue muy marcada para todos nosotros y obviamente queremos replicar o superarlo y para eso hay que trabajar. Ellos varios jugaban afuera y hay varios ahora jugando afuera. Hay que trabajar para llegar a eso”, señaló.

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En esa línea, Montes enfatizó que el proceso que lidera Córdova aún está en construcción, pero que “hay que ir afianzándose con la idea del profe y cada vez le estamos agarrando más el ritmo a eso”.

Por último, el oriundo de Vitacura envió un mensaje de ilusión a los hinchas chilenos, apelando al compromiso del plantel. “Que se ilusionen con nosotros porque queremos darle la mayor alegría así como lo hizo la Generación Dorada”, remató.

Las palabras de Clemente Montes en La Roja: