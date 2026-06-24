Universidad Católica le dice adiós a este jugador: ya tiene nuevo club en el fútbol chileno

Universidad Católica ya empieza a poner el foco en lo que es las segunda parte de la temporada, en donde los ‘Cruzados’ deben preparse para lo que será un competitivo segundo semestre tanto en el ámbito nacional como internacional.

Ante esto, desde la ‘Franja’ ya empiezan a conformar lo que será su plantel para la parte final de este 2026, en donde ven la posibilidad de poder reforzarse, como también la chance de que otros jugadores puedan partir.

Sobre esto último, en las últimas horas desde la Universidad Católica se conoció de la salida de uno de sus jugadores en este mercado, quien no estaba en los planes de Daniel Garnero y ya tiene nuevo club en el fútbol chileno.

Se trata del volante Bryan González, quien deja la Universidad Católica en este segundo semestre para ser nuevo refuerzo de Unión San Felipe, el conjunto de la Liga de Ascenso en el fútbol chileno.

González se va de la UC | Foto: Photosport

Así lo confirmó durante esta jornada el mismo club de la quinta región, en la que señalaron que el volante de 23 vuelve al ‘Uní Uní’, institución en la que ya estuvo hace un tiempo atrás, también en condición de préstamo.

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“¡Bienvenido al Valle! Bryan González regresa a Unión San Felipe a prétamo desde Universidad Católica para sumarse nuevamente a nuestro plantel. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa y a dejarlo todo defendiendo nuestros colores una vez más!.”, señalaron.

De esta manera, Unión San Felipe suma un nuevo importante fichaje para la segunda parte del año, en la que hace unos días también anunció la llegada del ex Universidad de Chile, Franco Lobos.

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