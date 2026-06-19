Se lo pelean: los dos clubes que buscan el fichaje de Vicente Cárcamo, promesa de Universidad Católica

El mediocampista formado en la UC suma apenas 85 minutos en el primer semestre, lo que abre la puerta a una posible salida a préstamo.

En Universidad Católica continúan ajustando su planificación de cara al segundo semestre, donde no solo buscan fortalecer su plantel, sino también definir el futuro de varios de sus jóvenes proyectos.

Entre ellos aparece el nombre de Vicente Cárcamo, mediocampista formado en San Carlos de Apoquindo, quien comienza a tomar protagonismo en este mercado de pases invernal.

El volante, considerado una de las promesas de la cantera cruzada, ha sumado tan solo 85 minutos durante el primer semestre, lo que abre la puerta a una posible salida a préstamo. En la UC entienden que la continuidad es clave en esta etapa de desarrollo, por lo que su futuro se evalúa con detención.

Cárcamo no ha podido no ha conseguido consolidarse en el plantel de honor de la UC | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Vicente Cárcamo podría salir de la UC en este mercado

En ese escenario, tanto la Primera B como la Segunda División Profesional aparecen como opciones concretas para que el jugador sume minutos y experiencia en el profesionalismo.

Según información de Frecuencia Cruzada, uno de los clubes que busca quedarse con el mediocampista es Trasandino de Los Andes, elenco que apunta a reforzar su escuadra con jóvenes talentos provenientes de clubes grandes.

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A ese interés se suma lo reportado por el medio La Media Cancha, donde se indica que Unión San Felipe también estaría tras los pasos del futbolista de 20 años.

De esta manera, el futuro de Cárcamo se mantiene abierto en medio de su proceso de desarrollo en los Cruzados.

En resumen…

Vicente Cárcamo, mediocampista de Universidad Católica, podría salir a préstamo ante su escasa participación en el primer semestre. Trasandino de Los Andes y Unión San Felipe aparecen como los clubes interesados en sumarlo para la segunda parte de la temporada.