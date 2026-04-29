Universidad Católica hoy disputa un duelo clave dentro de la Copa Libertadores, en donde los dirigidos por Daniel Garnero se encuentran en Ecuador para enfrentar su partido ante Barcelona de Guayaquil en la tercera fecha de la fase de grupos.

En la previa a este duelo, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en Radio Agricultura para referirse a este partido, en el que confía en que los ‘Cruzados’ puedan dar el golpe en Ecuador, pero que dependerá de la versión que muestre hoy en el campo de juego.

“Católica puede ganarle a Barcelona, puede tener un buen partido, tiene las capacidades futbolísticas, pero ¿con qué equipo nos vamos a encontrar?”, parte señalando de Tezanos.

En esa línea, el comunicador muestra su preocupación en lo que es la poca regularidad de los futbolistas de la UC en esta temporada y además, alarma por lo que ha sido la situación que vive Fernando Zampedri en sus últimos partidos.

Zampedri no ha mostrado un gran nivel en la UC | Foto: Photosport

“¿Que Bernedo veremos; el de Belo Horizonte o La Calera?, ¿Qué Juani Díaz?, Zampedri me parece que tiene algún problema físico, algo pareciera tener, algún microdesgarro, un problema en las costillas, le ha costado imponerse en lo físico, que ha sido siempre uno de sus fuertes”, declaró.

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Concluyendo, de Tezanos solo excluye a Fernando Zuqui dentro de esta irregularidad, en la que ve en él una consistencia futbolística importante, la que sus compañeros no han podido replicar de forma positiva en este 2026.

“Salvo Zuqui, que ha sido regular, pero ha ido volviendo de su lesión, el resto tiene partidos buenos y otros partidos horrorosos y dentro de los partidos, tienen momentos buenos y momentos muy malos, algo está pasando ahí”, cerró.

En Síntesis

Manuel de Tezanos afirmó en Radio Agricultura que la UC tiene capacidades para vencer a Barcelona .

afirmó en que la tiene capacidades para vencer a . Fernando Zampedri presenta posibles problemas físicos o microdesgarros según el análisis de Manuel de Tezanos .

presenta posibles problemas físicos o microdesgarros según el análisis de . Fernando Zuqui fue destacado como el único jugador regular de Universidad Católica durante el 2026.