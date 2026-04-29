Universidad Católica disputará un importante encuentro dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Barcelona de Ecuador en lo que será la tercera fecha de la fase de grupos.

Para este duelo, el equipo que es comandado por Daniel Garnero ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma a este importante partido, en la que tiene como gran objetivo el poder sumar un positivo resultado para avanzar a la próxima ronda.

Para este partido, en el conjunto de la ‘Franja’ hay dos jugadores que están en capilla, teniendo en consideración lo que podría ser el próximo duelo por la fase de grupos ante el Cruzeiro de Brasil en el Claro Arena.

Zuqui y Valencia corren peligro

Zuqui corre peligro en la UC | Foto: Photosport

Los volantes Jhojan Valencia y Fernando Zuqui son los dos jugadores de la Universidad Católica que están apercibidos de sanción y en caso de ver la tarjeta amarilla ante Barcelona, se perderían el próximo duelo ante Cruzeiro.



En caso de que cualquiera de estos dos jugadores de la UC reciba una tarjeta amarilla, llegaría a las tres amonestaciones, lo que significa un partido de suspensión.

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De esta forma, Daniel Garnero estará expectante a lo que podría ser este importante posible problema para la Universidad Católica, en la que sabe que el primer gran objetivo de este duelo es poder conseguir la victoria.

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