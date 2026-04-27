El análisis de Miguel Ángel Neira tras el pitazo final del Clásico Universitario fue demoledor y apuntó directamente a la pizarra del estratega argentino Daniel Garnero luego de caer 0-1 ante Universidad de Chile.

Para el exvolante, la prioridad de la UC está lejos de las canchas nacionales en este momento de la temporada. “Estoy muy decepcionado con el entrenador. Yo creo que la Católica tendría que haber puesto un equipo suplente, porque el campeonato nacional importa muy poco; lo que le interesa a la Católica es la Copa Libertadores”, disparó Neira sin filtros en conversación con BOLAVIP.

La principal molestia del referente cruzado radica en la dosificación de las cargas, especialmente respecto al goleador del equipo. Neira no concibe que se haya expuesto al capitán en un duelo de alta intensidad física justo antes de un viaje clave al extranjero.

“No puedes hacer jugar a un jugador como Zampedri, de 38 años, hoy, y que vaya a jugar el miércoles de nuevo en Ecuador. No lo entiendo, la verdad es que no entiendo absolutamente nada a Garnero”, sentenció el histórico mediocampista.

Miguel Ángel Neira furioso con Daniel Garnero

Miguel Ángel Neira molesto con el DT

Para finalizar, Neira fue tajante al responsabilizar únicamente al cuerpo técnico por el resultado negativo en el Estadio Nacional, eximiendo de culpa a los futbolistas.

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“Hoy lo pierde Garnero totalmente. Si hubiese puesto suplentes a lo mejor ni siquiera perdían. Para mí el gran culpable hoy es el entrenador, nadie más; los jugadores no”, concluyó, dejando claro que, para él, la UC perdió el norte estratégico en este Clásico Universitario.