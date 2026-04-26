Para Coke Hevia, la mentalidad con la que ambos equipos saltaron al terreno de juego fue el factor determinante del encuentro. Según el periodista, mientras la UC entró a la cancha con un esquema excesivamente precavido, el cuadro laico apostó por el protagonismo desde el primer minuto.

“Podríamos decir que la Católica pensó en la U y la U pensó en ganar”, sentenció Hevia para explicar la diferencia de actitud entre ambos elencos.

El comunicador destacó la valentía de Gago al confiar en los elementos jóvenes de su plantel para darle dinamismo al juego. “La U metió tres pendejos, tres sub-21, para tratar de ser intensa y profunda y buscar el ataque”, analizó Hevia, comparándolo con la postura de Garnero, quien inició con un esquema 4-1-4-1 que, a su juicio, no representa la identidad del club cruzado y que solo fue modificado tras recibir el gol.

Las críticas hacia Garnero no se quedaron solo en la formación inicial, sino que se extendieron a la gestión del partido durante los 90 minutos. Hevia fue enfático en señalar que el entrenador argentino de la UC cometió errores difíciles de explicar. “Hay cosas de Garnero que no se entienden: el planteamiento inicial, los cambios… me parece que el partido se lo gana Gago a Garnero”, aseguró el periodista.

Coke Hevia critica a Daniel Garnero por su planteamiento en el Clásico Universitario.

“Fernando Gago sale mejor parado”

Hevia también rescató que, en los pocos momentos de lucidez de la UC, se notó la calidad individual, pero que no fue suficiente para contrarrestar el orden azul.

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Mencionó el ingreso de refuerzos que mostraron destellos de jerarquía en pocos minutos, pero lamentó que el esquema general fuera superado por la intensidad de la U. “Creo que sale mejor parado Gago que Garnero en esta”, concluyó Hevia respecto al balance final del choque de técnicos.

Finalmente, el periodista insistió en que la derrota de la UC pasa por una lectura equivocada de las necesidades del clásico por parte de su cuerpo técnico. Mientras la U se enfocó en agredir y buscar el arco rival con sus piezas jóvenes, la Católica se vio amarrada a un plan de juego que la obligó a reaccionar tarde, perdiendo así la oportunidad de llevarse un mejor resultado del Estadio Nacional.