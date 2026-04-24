Universidad Católica empieza a ultimar detalles para lo que será su presentación este fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán a Universidad de Chile, en una nueva edición del Clásico Universitario.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado a full junto a sus jugadores para llegar de la mejor forma a este partido, en la que sigue viendo el onceno que parará ante su clásico rival.

En las últimas horas una importante duda se la ha instalado al DT de la ‘Franja’ y esta la ha dejado el defensor Eugenio Mena, quien está casi descartado para este partido por una molestía física.

Por esto, el DT argentino ha tenido que ver opciones para poder terminar de conformar su onceno, el que contará también con la baja de Clemente Montes por suspensión.

La UC quiere volver al triunfo | Foto: Photosport

La gran duda de Garnero en la UC

El DT Daniel Garnero tiene su gran duda en la Universidad Católica y es que con la ausencia de Eugenio Mena, el DT no ve con malos ojos el jugar con una 3-5-2 o con su tradicional 4-3-3, que podría tener un inesperado protagonista como delantero.

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La duda de Garnero estaría con Sebastián Arancibia y Cristián Cuevas, quienes tendrían distintos posicionamientos dentro de los esquemas que ha planteado el DT de la UC.

La primera formación que trabaja Garnero es con: Vicente Bernedo en el arco; Daniel González, Juan Ignacio Díaz y Branco Ampuero en defensa; Sebastián Arancibia, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas y Matías Palavecino en el mediocampo; Justo Giani y Fernando Zampedri en el ataque.

La otra alineación que trabaja Garnero es con; Vicente Bernedo en portería: Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en mediocampo; Sebastián Arancibia, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

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Durante esta jornada Daniel Garnero tendrá su último entrenamiento junto a sus dirigidos, en el que terminará de poder confeccionar su formación estelar para el Clásico Universitario.

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