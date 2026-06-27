Un gol anulado en los descuentos pudo haber cambiado todo el orden del Grupo G en este Mundial 2026, donde quedó eliminado Nueva Zelanda.

Una verdadera locura se vivió en el cierre del Grupo G en el Mundial 2026, pues todos los equipos llegaban con posibilidades de clasificar a dieciseisavos de final a la última fecha.

Pero uno que resolvió pronto su paso a la siguiente ronda fue Bélgica, que goleó por 5-1 a Nueva Zelanda y se quedó con el liderado del grupo. Mientras que los oceánicos se devolvieron a casa con una unidad.

Aunque las mayores emociones estuvieron en el partido que se disputó en simultáneo, donde Egipto e Irán empataron 1-1 en Seattle, pero con un final de infarto.

En los descuentos, el combinado persa casi logra quedarse con el segundo lugar del grupo con un gol de Shoja Khalilzadeh, el que fue anulado por el VAR.

Si bien parecía todo en regla, el defensa central se encontraba milimétricamente fuera de juego al momento de sacar su remate, luego de una serie de rebotes en el área egipcia tras un tiro libre iraní.

El zaguero central y la delegación asiática festejaron con todo el gol, incluso el futbolista se sacó la camiseta y se puso unos anteojos para las fotografías.

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Finalmente le ahogaron el grito de gol y le mostraron la tarjeta amarilla por quitarse la indumentaria.

EL MOMENTO CLAVE DEL PARTIDO



📺 Así fue el offside de Shoja Khalilzadeh que terminó en la anulación del 2-1 que le daría el triunfo a Irán 🇮🇷 contra Egipto 🇪🇬.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OnbQN3l3v5 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Con estos resultados, Bélgica clasificó primero con siete puntos, seguido de Egipto con cinco unidades, clasificando los dos a 16avos de final.

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Por su parte, Irán aspira a quedar entre los ocho mejores terceros con los tres puntos que tiene en la canasta, donde por ahora está pendiendo de un hilo y depende de los partidos del sábado.

De cara a la siguiente fase, los cruces estarían quedando de la siguiente forma: Bélgica vs. Corea del Sur, Australia vs. Egipto y Suiza vs. Irán.

La TABLA del Grupo G en el Mundial 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 +4 2 Egipto 5 3 1 2 0 5 3 +2 3 Irán 3 3 0 3 0 3 3 0 4 Nueva Zelanda 1 3 0 1 2 4 10 -6

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En síntesis