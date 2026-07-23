Según trascendió, Matías Pérez fue ofrecido al elenco precordillerano y la cúpula institucional analiza su llegada a préstamo.

Universidad Católica puede tener una inesperada incorporación en el mercado de fichajes. Una figura juvenil de la Selección Chilena está en la mira del conjunto de San Carlos de Apoquindo.

¿De quién se trata? Según información de Punto Cruzado, ese es el caso de Matías Pérez. El defensor de 21 años busca un nuevo destino en el libro de pases y fue acercado a la cúpula precordillerana.

Y la reacción de la UC, en primera instancia, fue positiva. Sin embargo, no hay negociaciones en curso entre el club chileno y el dueño de su pase, Lecce de Italia. Realizó la pretemporada con el primer equipo y luego fue apartado.

“Uno de los nombres que fue acercado a Universidad Católica y que consideran que es una opción de mercado bastante interesante es Matías Pérez, defensor chileno de 21 años que milita en el Lecce”, comentó el medio.

Sobre la misma línea, agregó: “Desde la precordillera, el nombre del espigado defensor es una carta bastante interesante, aun más considerando que no solo cumple como central, sino que también es lateral por ambos costados“.

Matías Pérez está en la mira de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Matías Pérez fue ofrecido a Universidad Católica

Cabe consignar que el seleccionado chileno solo disputó un duelo oficial en la temporada 25/26 con el Lecce en la Serie A. Fue en el empate 1-1 contra Juventus, el pasado 3 de enero.

Tiene contrato vigente con su escuadra hasta mediados de 2028, por lo que la alternativa que corre con fuerza en esta instante es cederlo para que consiga mayor rodaje profesional.