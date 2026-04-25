A pocas horas del Clásico Universitario, Miguel Ángel Neira conversó con BOLAVIP y entregó su visión sobre el Universidad de Chile vs Universidad Católica que, a su juicio, llega sin favoritos claros.

“Está parejo, no hay un favorito porque los dos vienen jugando ahí, ninguno destacando, así que lo puede ganar cualquiera”, comenzó señalando el ex volante.

Uno de los puntos donde el mundialista chileno fue más tajante fue al referirse al nivel de los jueces en el fútbol chileno, asegurando que han perdido el respeto de los jugadores.

“Yo creo que los árbitros chilenos tienen cero personalidad. Uno ve partidos de otros países y los jugadores no se le van encima. En Chile hacen lo que quieren los futbolistas”, disparó, recordando con nostalgia a referentes como Carlos Robles o Enrique Marín, quienes “te echaban al momento” ante cualquier reclamo.

Para el referente cruzado, la solución pasa por una mano más dura desde la jefatura técnica. “Yo creo que Roberto Tobar se tiene que poner los pantalones de una y que los árbitros tengan otra actitud, que se hagan respetar”, enfatizó, ejemplificando que incluso jugadas como la de Fernando Zampedri ante Unión La Calera eran para tarjeta roja.

Miguel Ángel Neira molesto con la ausencia de Clemente Montes

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Las piezas clave: Montes, Assadi y la grandeza

Sobre las conformaciones de los equipos, Neira lamentó profundamente la ausencia de Clemente Montes en la UC debido a su expulsión.

“Le va a hacer mucha falta a la Católica hoy, es un buen jugador que no se le va a quitar nada”, afirmó, sugiriendo que “algo le pasa en la cabeza” al joven delantero por sus recientes reacciones en cancha.

Por el lado de la U, puso todas sus fichas en un nombre: “Si Lucas Assadi anda bien, puede complicar a la Católica. Es el único que puede desequilibrar algo, los demás son jugadores normales”.

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Finalmente, Neira abordó la polémica de la semana sobre qué institución es más grande, desestimando la comparación entre azules y cruzados.

“La Católica como institución, no solo fútbol, es más grande porque tiene todas las ramas. Pero en público de fútbol, es más grande la U porque tiene más convocatoria. Si juntas las dos cosas, son instituciones poderosas y similares… es una estupidez compararlos hoy”, concluyó.