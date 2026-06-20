La escuadra precordillerana hará su estreno en el certamen. Lo realizará en calidad de forastera en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Universidad Católica tiene todo listo para su debut en la fase de grupos de Copa Chile contra Deportes Copiapó. El conjunto de San Carlos de Apoquindo no escatimará en utilizar a sus mayores figuras.

En primera instancia, la modificación más destacable en la escuadra precordillerana: Vicente Bernedo sumará minutos (en plena suspensión por Liga de Primera) y desplazará en la portería a Darío Melo.

Luego, en la retaguardia, Bernardo Cerezo volverá a ser desde el arranque en desmedro de Sebastián Arancibia, que aún no está al 100% de su lesión. A su vez, Branco Ampuero sale por Daniel González.

En el mediocampo, Matías Palavecino tendrá participación desde el pitazo inicial en reemplazo de Fernando Zuqui. Será acompañado por dos habituales: Jimmy Martínez y Jhojan Valencia.

Finalmente, se mantiene la delantera que brilló contra Universidad de Concepción. Ella será comandada por Fernando Zampedri, que tendrá a su lado a Justo Giani y Diego Corral.

Fernando Zuqui liderará a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica

El once de la UC será con: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huiller; Jimmy Martínez, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Tal encuentro entre Universidad Católica y Deportes Copiapó está pactado para este sábado 20 de junio. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.