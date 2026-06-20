Universidad Católica tiene todo listo para su debut en la fase de grupos de Copa Chile contra Deportes Copiapó. El conjunto de San Carlos de Apoquindo no escatimará en utilizar a sus mayores figuras.
En primera instancia, la modificación más destacable en la escuadra precordillerana: Vicente Bernedo sumará minutos (en plena suspensión por Liga de Primera) y desplazará en la portería a Darío Melo.
Luego, en la retaguardia, Bernardo Cerezo volverá a ser desde el arranque en desmedro de Sebastián Arancibia, que aún no está al 100% de su lesión. A su vez, Branco Ampuero sale por Daniel González.
En el mediocampo, Matías Palavecino tendrá participación desde el pitazo inicial en reemplazo de Fernando Zuqui. Será acompañado por dos habituales: Jimmy Martínez y Jhojan Valencia.
Finalmente, se mantiene la delantera que brilló contra Universidad de Concepción. Ella será comandada por Fernando Zampedri, que tendrá a su lado a Justo Giani y Diego Corral.
Fernando Zuqui liderará a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)
La formación de Universidad Católica
El once de la UC será con: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huiller; Jimmy Martínez, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.
Tal encuentro entre Universidad Católica y Deportes Copiapó está pactado para este sábado 20 de junio. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.