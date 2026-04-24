Este sábado 25, todas las miradas estarán puestas en el partido que disputarán Universidad de Chile y Universidad Católica, en una nueva edición del Clásico Universitario, que se jugará en el Estadio Nacional.

El duelo entre el Romántico Viajero y los Cruzados llega cargado de expectativas, no solo por lo que representa en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, sino también por el impacto que tiene en el ambiente del fútbol chileno.

Ambos elencos arriban con realidades distintas y procesos en desarrollo, lo que abre la discusión sobre qué equipo llega en mejores condiciones para quedarse con un partido que puede marcar la temporada.

La U y la UC buscarán quedarse con los tres puntos que lo acerquen a la parte alta de la tabla | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Sebastián Roco explica por qué la UC llega mejor que la U

Con ese escenario, el exfutbolista Sebastián Roco, en el programa Marca Personal de La Metro FM, entregó su análisis sin rodeos sobre el presente de ambos equipos.

“Yo creo que llega mejor Universidad Católica en el sentido que tiene más trabajo y tiene más acentado el equipo porque Daniel Garnero lleva más tiempo con sus jugadores”, señaló de entrada el exseleccionado chileno.

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Luego, el ahora comentarista deportivo explicó el momento del Romántico Viajero: “La U está en plena formación, está tratando de estructurar un equipo con Gago, que tiene menos tiempo”, remarcó.

En el cierre, Roco apuntó a la diferencia que, a su juicio, puede ser clave en el desarrollo del partido: “Católica tiene la obligación de salir a buscar el partido porque ellos tienen lo que a la U le está costando mucho, que es trabajar en equipo”.

En resumen…

Sebastián Roco entregó su análisis previo al Clásico Universitario y aseguró que Universidad Católica llega mejor preparada por su mayor tiempo de trabajo y cohesión como equipo.

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