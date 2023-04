Leandro Fernández fue notificado de la sanción que recibirá por parte de Universidad de Chile después de haber protagonizado un serio accidente de tránsito en Argentina, donde se encontraba pasando días libres el fin de semana pasado.

En concreto, el ex Independiente de Avellaneda no podrá decir presente en el partido que los azules tendrán frente a Chimbarongo por Copa Chile y, además, recibirá una multa económica por parte de la directiva de la U.

Sobre el castigo en sí, Francisco ‘Pancho’ Eguiluz sacó la voz con Bolavip Chile y aseguró que “En lo deportivo, que es donde tiene que doler más que en lo económico, me parece que es un fin de semana libre más que un castigo. Van a jugar con un equipo con pocas figuras y tiene un desafío que jugando con equipo B debiera superar”.

Fernández no estará ante Chimbarongo. | Foto: Photosport

“Me parece un poquito una burla el castigo que quieren hacer, más que un castigo parece un premio: le dan el fin de semana libre y ojalá no haga lo que hizo en Argentina, pero me queda la sensación de que no hay castigo alguno”, complementó.

Eguiluz insiste en que no parece un castigo: “Más allá de lo económico, que está bien, pero el real tiene que ser en la cancha porque ahí es donde se resuelve todo, donde él quiere estar y me parece más un premio que un castigo”.

De esta manera, Fernández reaparecerá con los azules si Mauricio Pellegrino así lo determina cuando se reanude el Campeonato Nacional 2023, donde los azules tienen que hacer de visita frente a Audax Italiano.