Universidad de Chile se desplazó hasta la ciudad trasandina de Salta para enfrentar a River Plate en el marco de un compromiso amistoso en donde los universitarios terminaron cayendo por 4-3 ante los millonarios.

En el primer tiempo se vio a una competitiva U de Mauricio Pellegrino, pero en la segunda fracción el cuadro argentino le pasó por encima a la U y terminó sellando una victoria que permitió a ambos equipos ver variantes.

“La U trató de jugarle de taco a taco a River porque los argentinos tiraron un equipo reserva, tenían solo dos titulares y aún así marcaron muchas diferencias”, comenzó analizando José Pepe Ormazábal en diálogo con Bolavip Chile.

Assadi pasó un poco desapercibido ante River Plate. | Foto: Agencia UNO

Ormazábal cree que el compromiso amistoso “Es bueno para Pellegrino darles la oportunidad a chicos jóvenes de jugar contra River, es positivo, pero hay que ser claro: la diferencia entre un equipo como River y la U actual es enorme, con equipo estelar nos golea”.

Las críticas, eso sí, también llegaron y le cayó a Assadi: “Creo que algunos chicos no aprovecharon su oportunidad. Assadi no me gustó, se demuestra que no están preparados para la alta competencia desgraciadamente. Pusierom empeño, pero no tienen consistencia y desgraciadamente es así, hay un desnivel enorme. River lo gana caminando en la cancha con equipo suplente”.

Ahora, Universidad de Chile regresará al país y comenzará a preparar lo que será el debut en la Copa Chile ante Chimbarongo y la reanudación del Campeonato Nacional 2023 donde debe visitar a Audax Italiano.