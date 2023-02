La insólita idea de histórico de U de Chile para ejercer la localía: "Prefiero jugar en Mendoza y no en lugares lejanos como Concepción"

Universidad de Chile para la presente temporada nuevamente tendrá que batallar para ejercer su localía cerca de la capital, toda vez que el Estadio Nacional no está disponible y la cancha del Santa Laura está en pésimo estado, obligando a los azules tener que salir a regiones.

Otro de los temas que conlleva la falta de estadio es la estigmatización del hincha azul, razón por la cual O’Higgins no quiere recibir al público bullanguero y Curicó Unido tampoco pretendo hacerlo en un par de fechas más.

Universidad de Chile ya sabe lo que es ser local en Mendoza. | Foto: Archivo

¿Está en su derecho O’Higgins en prohibirle la entrada a hinchas de la U? Sandrino Castec responde a Bolavip Chile: “Hay que estar metido en eso porque la U está yendo a jugar a lugares muy lejanos y yo creo que esto tenía que solucionarse antes de comenzar el campeonato, pero los problemas se van a seguir alargando”.

Al histórico de Universidad de Chile no le huele nada bien la situación actual del balompié criollo: “No quiero hablar de otras cosas que pueden suceder, pero yo creo que en este momento no era para comenzar un campeonato auspicioso con tanta publicidad de los casinos, es raro lo que se esta viviendo en el futbol chileno”.

En el cierre, tuvo una increíble e insólita propuesta para solucionar los problemas de la localía azul: “A mí en esto de la U, yo prefiero viajar en avión de Mendoza y jugar en el estadio de Mendoza en un lugar que realmente es un estadio y no ir a Concepción o lugares tan lejanos”, remató.