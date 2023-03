Leonardo Burgueño desmenuza el empate de U de Chile ante Copiapó y pide tener ojo: "La U no genera situaciones por elaboración"

Universidad de Chile nuevamente no hizo un buen compromiso y no se pudo quedar con los tres puntos frente a un aguerrido Deportes Copiapó que luchó de principio a fin para no irse con las manos vacías desde Valparaíso.

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino no tuvo su mejor tarde en la ciudad puerto y, a ratos, no se vio para nada bien y así mismo lo sintió el destacado periodista Leonardo Burgueño, quien analizó el compromiso junto a Bolavip Chile.

“Lo decía Pellegrino en la previa que con respecto al partido frente a Colo Colo, le faltaba funcionamiento ofensivo y eso no lo termina de concretar hoy. Las situaciones que se le dieron a la U o fueron de contra como la insinuación de Assadi o un error en la salida al minuto 3 que fue la más clara”, dijo Leo Burgueño.

Burgueño cree que falta elaboración en el juego azul. | Foto: Agencia UNO

Pese a lo negativo, Burgueño igual rescata a Yonathan Andía en los azules: “Lo mejor que hizo la U fue por el sector derecho cuando pasaba Andía, pero le faltaron las terminaciones finas de los centros, de ubicar a un compañero después y esa carga a la derecha sí la tenía antes”.

¿Debe estar preocupado el hincha azul? Burgueño responde: “Lo que más le tiene que preocupar al entrenador y al hincha de la U es que no genera situaciones a partir de una elaboración si no es un error del rival. Está bien, las contras también sirven y son parte del fútbol y existen los errores, pero cuando un equipo genera por elaboración deja tranquilo al entrenador y al hincha”.

Ahora, Mauricio Pellegrino y sus dirigidos entrenarán en la semana pensando en el amistoso del próximo sábado frente a River Plate para después pensar en la reanudación del torneo a mediados de abril enfrentando a Audax Italiano y Everton de Viña del Mar en calidad de visitante.