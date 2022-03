Patricio Yáñez analiza el empate de la Universidad de Chile ante Curicó Unido y advierte: “Futbolísticamente no hubo ninguna mejora"

Santiago Escobar y la Universidad de Chile no lo están pasando para nada bien en el presente Campeonato Nacional. Los Azules agudizaron su crisis luego de empatar por 1-1 ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura y con casi 15 mil hinchas alentando durante la mayor parte del compromiso.

Solo minutos faltaban para finalizar el cotejo, cuando vino una mano de Matías Cahais y el delantero Ronnie Fernández decretó el 1-0 que hizo estallar a los hinchas del Romántico Viajero, pero minutos más tardes, el ariete uruguayo Diego Coelho hizo callar a los forofos azules con un gran cabezazo que hizo esteril la volada del portero Hernán Galíndez.

El panelista del programa Primera Edición de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, fue tajante y mostró su disgusto acerca del nivel mostrado por el equipo comandado por Escobar.

"Me pareció que pese a la gran cantidad de público, uno pensaba que podía de alguna manera darle un tónico, alguna fuerza anímica o espiritual, pero no fue así y futbolísticamente la U no mejoró", comenzó diciendo Yáñez.

"Lo de ayer con público me dejó en claro lo bien que juega Curicó porque lo de la U ya se arrastra a lo anímico, espiritual, de correr. La U perdía demasiado rápido el balón, pero pudo haber ganado el partido pero no pudo", agregó el ex futbolista.

"En este plantel si hay problemas de nombres y hubo un error de cálculo y yo supongo que cuando se abra la ventana de fichajes, Roggiero (Luis) lo va a tener que tapar", cerró