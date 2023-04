El castigo interno que sufrió Leandro Fernández tras su accidentado fin de semana en Argentina no pasó inadvertido y Romai Ugarte, destacado periodista, se sumó al carro del tema que ha estado dando vueltas en la U.

Universidad de Chile volvió el día lunes a los entrenamientos con la mente puesta en Chimbarongo, club al que enfrentará por Copa Chile el próximo domingo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Un jugador que no estará el domingo será Leandro Fernández, quien fue marginado del compromiso tras el accidente que protagonizó al otro lado de la cordillera en donde manejó en estado de ebriedad.

Mauricio Pellegrino y Universidad de Chile le impusieron la sanción deportiva de un partido -frente a Chimbarongo por Copa Chile- y una económica que irá en ayuda de las divisiones inferiores de la U.

Fernández quedó marginado para el duelo frente a Chimbarongo. | Foto: Photosport

“Yo creo que se pusieron de acuerdo, algo raro hay ahí porque según la ley del trabajo no te pueden meter una sanción económica, a nadie le pueden rebajar su sueldo. Es como que llegues tarde al trabajo y te rebajan diez lucas. No puede ser eso, no existe”, dijo Romai Ugarte a Bolavip Chile sobre el castigo a Fernández.

Ugarte cree que Fernández no tenía otra que acatar: “Se tienen que haber puesto de acuerdo y creo que está bien, fue lo que dijo el club y tiene que acatar no más, lo que le hubieran dicho estaba bien porque la plata va ir para las divisiones menores. Con esto tratan de hacer un gesto”.

En el cierre, celebró que al jugador se le haya dado donde ‘más le duele’: “Me parece que es lo que corresponde, el partido lo va cumplir ahora con Chimbarongo, pero lo más importante es la multa económica que es lo que más le duele al futbolista sin duda”, remató.