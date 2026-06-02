Mercado de Fichajes: Pablo Flamm le pide a Universidad de Chile ir por estos tres refuerzos

El periodista y conductor en D Sports le pide al cuadro azul ir por tres refuerzos para repuntar en la segunda mitad del año.

La primera mitad de la temporada 2026 está llegando a su fin y en Universidad de Chile no han estado a la altura de lo que esperaban: eliminados de Copa Sudamericana, casi eliminado en la Copa de la Liga y muy rezagado en la Liga de Primera.

Con el término del primer semestre se abre una nueva ventana de transferencias, donde el cuadro azul buscará incorporar piezas que le permitan dar un salto de calidad en un segundo semestre donde deben repuntar.

La U no ha tenido un buen primer semestre. | Foto: Photosport

Es en esa materia donde entró Pablo Flamm, periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, en donde señaló las necesidades de la U: “La U tiene que traer un central de categoría, un volante y un 9 ‘pepero’, un 9 calado”.

Flamm, incluso, recuerda las palabras de Manuel Mayo a principio de año por la apuesta fallida que ha sido -hasta el momento- Octavio Rivero y Juan Martín Lucero: “Mayo cuando declaraba que traía a uno de los mejores 9 de Sudamérica…”, agregó.

Lo cierto es que en las próximas semanas Universidad de Chile se activará en el Mercado de Fichajes y buscará jugadores que le puedan cambiar la cara a una U que ha tenido que bailar con la fea en esta primera mitad del año.

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En síntesis

Universidad de Chile buscará incorporar un central, un volante y un delantero en el próximo mercado.

El periodista Pablo Flamm criticó los fichajes de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

El club azul quedó eliminado de Copa Sudamericana y rezagado en la Liga de Primera.