Alejandro Lorca extermina a este jugador en la Universidad de Chile: “No ha dado el tono nunca”

Universidad de Chile entra en una etapa decisiva dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Azules’ aspiran al cupo del Chile 2 en la Liga de Primera y sueñan con el título en la Copa Chile, en la que hoy están complicados tras lo que fue su derrota en el duelo de ida por 2-0 ante Deportes Antofagasta.

Sobre el presente azul, el reconocido relator Alejandro Lorca habló en el programa ‘Balong’ por un jugador puntual en el ‘Romántico Viajero’ y se trata del atacante, Juan Martín Lucero, a quien le dejó duras críticas por su rendimiento en la U.

“Me parece bajísimo lo de Lucero, una vez más no ha dado el tono nunca (en la U), entiendo que tiene contrato hasta el 2027… Además, es un sueldo altísimo”, comenzó señalando Lorca.

Siguiendo en su análisis, el narrador no tuvo pelos en la lengua para indicar que el paso de Juan Martín Lucero en la Universidad de Chile ha estado bastante al debe por todas las expectativas que se generaron tras su arribo a inicio de temporada.

Lucero se llena de críticas | Foto: Photosport

“De juzgar por el rendimiento, de juzgar por los partidos, que es donde uno observa a Lucero, puede ser un gran compañero, puede tener una conducta intachable, puede cuidarse permanentemente, pero nosotros lo evaluamos por lo que ha hecho en cancha y su paso por la U ha sido paupérrimo, pobrísimo”, remarcó.

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Concluyendo, Lorca hizo una contundente radiografía por lo que ha sido el rendimiento de Lucero en la U, en donde puntualiza en que lo ha visto bastante errático y lento en su toma de decisiones, por lo que no ha podido marcar diferencias con la camiseta azul.

“Sabíamos que Lucero venía de una temporada con poca participación, pero lleva ya casi completa la temporada, le han dado opciones en todos los frentes y lleva 4-5 goles, es muy poco y es un jugador que permanente lo ves y siempre lo ves un cambio abajo, no está vivo de reflejos en el área, no tiene hambre, siempre lo anticipan, siempre está tardío, siempre sus decisiones son malas, su paso es absolutamente al debe”, cerró.