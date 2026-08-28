El periodista Cristián Caamaño no tuvo filtro para hablar sobre este jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile recibió un duro mazazo en la pasada fecha del torneo nacional en el Superclásico del fútbol chileno, en donde los ‘Azules’ cayeron por 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional y dijeron adiós en gran parte a su sueño de luchar por el título.

Dentro de este duelo, varios rendimientos individuales fueron los que generaron el malestar de los hinchas y en donde uno de los grandes apuntados ha sido el delantero argentino, Juan Martín Lucero, quien no ha cumplido las expectativas de los fanáticos.

En las últimas horas, el periodista Cristián Caamaño ocupó su espacio en Radio Agricultura para comentar lo que ha sido el rendimiento del delantero argentino, a quien lo catalogó como un ‘fiasco’ por el nivel que ha mostrado en la Universidad de Chile.

“Lucero, como tú lo ves todas las semanas, tú derechamente puedes decir que es un fiasco, que fiasco como ha ido de más a menos”, declaró.

Lucero es apuntado por Caamaño | Foto: Photosport

Finalmente, Caamaño dijo sin pelos en la lengua de que hoy en día Juan Martín Lucero parece un ex jugador, en la que dentro de toda esta temporada 2026 con la U, se ha visto muy deficiente desde lo físico y futbolístico, algo que genera molestía en los hinchas.

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“Hoy Lucero parece un ex jugador, parece un futbolista que está recién llegando de vacaciones y que no ha hecho una pretemporada y resulta que lleva nueve meses y todavía no llega el Lucero que fue buscar la U a Brasil”, concluyó.

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