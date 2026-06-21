Ante la ausencia de Fernando Gago: ¿Quién será el DT de la U ante Santiago Wanderers por Copa Chile?

El entrenador de los azules no podrá estar ante Santiago Wanderers por problemas de salud y ya tiene a su reemplazante.

Universidad de Chile ya dejó atrás el buen triunfo ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026 y ahora se concentra de lleno en el duelo de esta tarde ante Santiago Wanderers, válido por la Fecha 3 de la Copa Chile.

El cuadro azul comparte grupo, además de Santiago Wanderers, con Unión La Calera y Unión San Felipe, equipos que buscarán hacer su negocio y tratarán de clasificar en el tradicional certamen nacional.

Coloccini dirigirá a la U este domingo ante Santiago Wanderers. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para la U, Fernando Gago sufrió complicaciones cardiacas en el transcurso de la semana y está en reposo absoluto, situación que no le permitirá estar esta tarde en el banco de los azules ante los caturros.

El encargado de repartir indicaciones en Universidad de Chile será nada más ni nada menos que Fabricio Coloccini, ayudante de Fernando Gago quien hoy reemplazará a su amigo y técnico en el banco de la U.

En lo futbolístico, el cuadro azul tiene varias bajas para el compromiso frente a Santiago Wanderers y no puede descuidar nada, ya que la Copa Chile entrega potencialmente un cupo a copas internacionales de cara a la temporada 2027.

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En síntesis

Universidad de Chile enfrenta esta tarde a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Fernando Gago se ausentará del banco azul por sufrir complicaciones cardiacas semanales.

Fabricio Coloccini reemplazará al director técnico en la conducción del cuadro azul.