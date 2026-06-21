Universidad de Chile tiene nómina confirmada para verse las caras ante Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile se alista para hacer su esperado estreno absoluto en la Copa Chile este domingo a las 17:30 horas. El conjunto laico saltará al césped del principal coliseo deportivo de la nación para medirse en un atractivo compromiso ante Santiago Wanderers, duelo para el cual ya se oficializó la nómina de futbolistas citados que buscarán amarrar los primeros tres puntos del certamen.

La entrega de la lista oficial no estuvo exenta de debates y de inmediato encendió las alarmas en las huestes universitarias. La gran y preocupante tónica de la convocatoria es la ausencia total del mediocampista Lucas Assadi, una de las principales joyas de proyección del club que, por motivos técnicos vuelve a quedar completamente marginado de la acción en el primer equipo azul.

Otra ausencia que no tienen que ver con lesión, es la del paraguayo Lucas Romero, quién al parecer, vive sus últimos días en la institución laica.

Por lesión quedaron descartados Matías Zaldivia y Eduardo Vargas, este último por un cariñito que le dejó el arquero de O’Higgins Omar Carabalí, que le significó dos costillas rotas, algo que no observó Piero Maza.

Eduardo Vargas está descartado del duelo ante Santiago Wanderers.

3. Lista oficial de convocados de Universidad de Chile

A continuación, se detalla la nómina definitiva de los 20 jugadores llamados a vestir la camiseta azul en el choque de esta tarde ante los “caturros”:

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