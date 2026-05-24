El ambiente en el Centro Deportivo Azul es de total festejo y emoción profunda. Este domingo, Universidad de Chile celebra su aniversario número 99.

Este domingo 24 de mayo Universidad de Chile cumple 99 años de edad, y pese a que hay oposición a la fecha de fundación, el pueblo azul igualmente ha festejado un nuevo año para el cuadro laico.

Así como clubes, ex jugadores y jugadores activos, el capitán azul Marcelo Díaz escribió emotivas palabras para referirse al club que lo vio nacer como futbolista.

El experimentado mediocampista nacional no quiso quedar fuera de las celebraciones del club de sus amores y utilizó su cuenta oficial de Instagram para plasmar una de las declaraciones de amor más potentes que se recuerden en el último tiempo en el cuadro laico.

“Eres verdaderamente, junto a mis hijos, el amor de mi vida, el amor más puro que se puede sentir, el amor más real que puede existir. Una mezcla de locura, pasión y sentimiento inigualable, inexplicable e inentendible”, escribió el volante azul, reflejando el sentir de millones de hinchas que ven en la U una verdadera religión secular.

Un juramento que trasciende los límites terrenales

Díaz, quien regresó a la institución con la única misión de devolverle la identidad de juego y liderar el camarín en busca de nuevos títulos, cerró su emotivo texto con una promesa de fidelidad eterna que dejó con la piel de gallina a toda la parcialidad estudiantil.

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“Te amé, te amo y te amaré toda la vida. Te respeto y te respetaré más allá del horizonte. Feliz aniversario N°99, mi vida”, sentenció el portador de la jineta del León, ratificando por qué es uno de los máximos ídolos contemporáneos de la institución y el principal guardián del romanticismo que caracteriza al club.