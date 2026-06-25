El mediocampista paraguayo abandonó Universidad de Chile para recalar en el Juárez de México. ¿Cuánto benefició a los azules?

Universidad de Chile concretó una salida en este mercado de fichajes. Tras no sumar mayor participación desde su arribo, Lucas Romero decidió emigrar en el período de transferencias.

Y según detalló el periodista Cristián Caamaño, el negocio será fructífero para la cúpula estudiantil: su movimiento al Juarez de México le significará un ingreso monetario al cuadro chileno.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el comunicador explicó el pacto que ya está cerrado por el seleccionado paraguayo. La dirigencia de Universidad de Chile recibirá un importante depósito.

“La U no lo traspasó, fue indemnizada, no tiene un cupo extra. La U tomó la clausula de salida anticipada de (Lucas) Romero, al no hacer uso de la compra”, comenzó señalando.

“El Juárez le compró el pase a Recoleta de Paraguay, que indemnizó a la U por 350 mil dólares. Podrían aplicarse con un jugador libre en Argentina, es un dinero extra por un jugador”, agregó.

Lucas Romero dejó Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El detalle que no favorece a Universidad de Chile

Tal como fue mencionado por la voz radial, la escuadra universitaria no tendrá el beneficio de optar a un cuarto refuerzo para la segunda rueda de la Liga de Primera. No se cumplen las condiciones.

Sin embargo, sí liberó una plaza para futbolistas foráneos. En este ítem, ya son dos: Felipe Salomoni se despidió del plantel de Universidad de Chile durante la última semana.