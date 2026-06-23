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U. de Chile

Lucas Romero ya está en México: su representante destapa el acuerdo del jugador de la U con Juárez

El representante del jugador confirmó que el traspaso está avanzado y detalló cómo se estructura el acuerdo entre los clubes involucrados.

El mediocampista no logró consolidarse en Universidad de Chile.
© PhotosportEl mediocampista no logró consolidarse en Universidad de Chile.

A comienzos de año, en Universidad de Chile sorprendió la llegada de Lucas Romero, volante paraguayo de 23 años proveniente deRecoleta FCy que, hasta entonces, era prácticamente un desconocido para el medio local.

Pese a haber sido considerado en el radar de la Selección de Paraguay de cara al Mundial 2026, el mediocampista no logró consolidarse como pieza importante en el equipo que dirigía Fernando Gago, situación que terminó marcando su futuro inmediato.

Ante ese escenario, el jugador junto a su agencia de representación optaron por buscar un nuevo destino, alternativa que apareció en el fútbol mexicano, específicamente en Juárez, donde continuará su carrera profesional.

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Lucas Romero a una revisión médica de ser nuevo jugador del Juárez

Durante las últimas horas, su representante, Regis Marques, entregó detalles en el programa Fútbol a lo Grande sobre el estado de la operación y confirmó que el traspaso está prácticamente encaminado, a la espera de la revisión médica.

“Lucas Romero ya está en México, si pasa la inspección médica ya se unirá al equipo”, señaló.

Además, el agente explicó cómo se estructura el traspaso entre las partes involucradas: “Juárez está comprando el 80% del jugador y 20% sigue siendo de Recoleta”.

Lucas Romero disputó tan solo 7 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Lucas Romero disputó tan solo 7 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

De esta forma, se pondría fin al paso de Romero por el Romántico Viajero, donde no consiguió afirmarse ni tener el protagonismo esperado.

En resumen…

  • Lucas Romero, volante paraguayo que llegó a préstamo a la U a comienzos de año, está muy cerca de partir al fútbol mexicano para sumarse a Juárez, en una operación que se encuentra prácticamente encaminada a la espera de la revisión médica.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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