Caté Ibarra lapidario con la U de Fernando Gago tras derrota ante Unión La Calera: solo rescata a un jugador azul

El exlateral fue categórico tras la derrota azul y aseguró que la U “ha perdido el hilo futbolístico” y no muestra respuestas en su juego.

La derrota de Universidad de Chile ante Unión La Calera en el Estadio Nacional por Copa Chile volvió a encender las críticas sobre el momento del equipo, que no logró imponer condiciones ni encontrar respuestas durante el partido.

El Romántico Viajero, con Fernando Gago en la banca tras su regreso luego del problema de salud que lo mantuvo alejado algunos días, mostró nuevamente un equipo sin claridad en ataque y con serias dificultades para generar juego ofensivo.

El resultado deja a la U en un escenario incómodo, con dudas que se repiten tanto en el torneo local como en la Copa Chile, donde la irregularidad sigue marcando el rendimiento del Chuncho.

La Calera se transformó en la nueva “bestia negra” de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ignacio Vásquez se salva de las críticas de Caté Ibarra

En ese contexto, el exfutbolista Manuel “Caté” Ibarra no se guardó nada en su análisis tras el partido disputado en el Coloso de Ñuñoa.

“La U ha perdido el hilo futbolístico, creo que se nota mucho eso. A la U no le sale nada y no muestra alternativas”, señaló en diálogo con Bolavip Chile.

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En el cierre, el exlateral solo destacó a un futbolista azul en la caída ante la escuadra de la Quinta Región: “Nacho Vásquez fue de lo mejorcito y ahí paremos de contar”.

En resumen…

Universidad de Chile volvió a mostrar un rendimiento irregular en la derrota ante Unión La Calera por Copa Chile, sin lograr imponer su juego ni encontrar respuestas ofensivas.

El análisis de Caté Ibarra fue lapidario, apuntando a la falta de funcionamiento colectivo y destacando que solo un jugador se salvó del bajo nivel general del equipo: Ignacio Vásquez.