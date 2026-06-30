Campeón con la U cae al alcohol tras la hazaña de Paraguay en el Mundial: “Estoy feliz”

Nelson "Pipino" Cuevas aseguró romper la abstinencia para celebrar el triunfo de su país contra Alemania en lanzamientos penales.

El Mundial 2026 ha generado emociones de todo tipo y una de ellas es la euforia. Un campeón con Universidad de Chile lo refleja a la perfección: volvió al alcohol por la hazaña de Paraguay contra Alemania. Él es Nelson “Pipino” Cuevas.

Tras los lanzamientos penales que le otorgaron la victoria a su país contra el combinado europeo, el monarca con la escuadra azul utilizó sus redes sociales para dejar un particular mensaje.

Con una copa de espumante en la mano, el atacante que se puso la corona del Torneo de Apertura 2009 en Chile, festejó el triunfo de sus compatriotas en tierras norteamericanas.

“Yo había prometido que había dejado el alcohol, entonces hoy estoy feliz porque Paraguay ganó. Y voy a volver al alcohol“, expresó con una sonrisa de oreja a oreja con su familia alrededor.

Luego, confirmó su movimiento y tomó un sorbo para celebrar un hecho histórico para Paraguay. El elenco de Gustavo Alfaro dejó en el camino a uno de los candidatos al título y está en octavos de final.

Nelson Cuevas fue campeón con Universidad de Chile en 2009. (Foto: Archivo)

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El paso de Nelson Cuevas por Universidad de Chile

Durante su estadía en el conjunto universitario en 2009, el retirado seleccionado paraguayo disputó una totalidad de 24 enfrentamientos. En dichos duelos, anotó cuatro goles y entregó tres asistencias.

VIDEO: La celebración de Nelson “Pipino” Cuevas