Cómo ver La Serena vs. Universidad de Chile en HBO Max con suscripción a TNT Sports Premium

Un duro golpe recibieron los hinchas de Deportes La Serena y Universidad de Chile luego de que TNT Sports confirmara que el duelo entre ambos elencos por la cuarta fecha de la Copa de la Liga no será emitido por televisión.

Desde la señal oficial detallaron que el encuentro programado para este sábado 2 de mayo no estará disponible en ninguna de sus plataformas televisivas, quedando fuera tanto de la señal básica como del canal premium, lo que generó sorpresa y molestia entre los seguidores azules.

Sin embargo, desde la cadena deportiva confirmaron que quienes tengan contratado el servicio de TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max.

¿Cómo hacerlo? Solo bastará con autenticar las credenciales asociadas al servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Universidad de Chile visita a La Serena por la Copa de la Liga.

Cuándo y a qué hora jugarán La Serena vs. Universidad de Chile

El partido entre granates y azules está programado para el próximo sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada. El choque es válido por la fecha 4 del Grupo D de la Copa de la Liga.

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Cómo ver EN VIVO La Serena vs. Universidad de Chile

Cómo acceder a TNT Sports en HBO Max

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