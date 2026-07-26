En la U habrían tomado la decisión de dar por cerrada las negociaciones con el defensor uruguayo, tras no superar los exámenes médicos.

Universidad de Chile sufrió un inesperado revés en el mercado de fichajes. Cuando todo estaba encaminado para cerrar la incorporación del defensa uruguayo Valentín Gauthier, la dirigencia de Azul Azul habría decidido cancelar la operación luego de que el futbolista no superara los exámenes médicos.

Según informó ADN Deportes, el zaguero charrúa arrastraba un fuerte esguince en el tobillo sufrido hace tres semanas durante la pretemporada con León de México. La lesión dejó secuelas óseas, las que fueron detectadas durante la revisión médica realizada por el cuerpo médico de la U.

Si bien el problema físico fue catalogado como menor, en Universidad de Chile optaron por no correr riesgos y desistieron de la contratación. Así, la negociación se dio por cerrada.

MONTERREY, MEXICO – FEBRUARY 14: Valentín Gauthier Pereira of León controls the ball during the 6th round match between Monterrey and Leon as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at BBVA Stadium on February 14, 2026 in Monterrey, Mexico. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

¿Y ahora…?

La determinación representa un contratiempo para Fernando Gago, quien esperaba sumar al defensor uruguayo como una de las principales incorporaciones para reforzar la última línea de cara al segundo semestre de la temporada.

Con la caída del fichaje de Gauthier, la única incorporación confirmada por Universidad de Chile en este mercado de invierno sigue siendo el extremo argentino Gonzalo Reyna. Ahora, la dirigencia azul deberá acelerar la búsqueda de nuevas alternativas para satisfacer las necesidades del entrenador antes del cierre del libro de pases.

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En síntesis…