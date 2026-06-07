Emblema de la U pide este refuerzo tras eliminación de la Copa de la Liga: “Me gusta mucho…”

El exatacante fue crítico con el nivel mostrado por la U bajo la conducción de Fernando Gago, calificando el presente como un “fracaso” para un equipo grande

El empate ante Audax Italiano en el Estadio Nacional y la dura eliminación de Universidad de Chile en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 sigue generando reacciones en el mundo azul.

El conjunto dirigido por Fernando Gago no logró cumplir con uno de los objetivos trazados a principio de temporada y volvió a quedar en deuda en un año marcado por la irregularidad y las dudas en el funcionamiento colectivo.

Ahora, el plantel laico deberá dar vuelta la página y enfocarse exclusivamente en la Liga de Primera, donde actualmente marcha en la novena posición, a 13 puntos del líder Colo Colo.

Cristián Olguín aconseja a Fernando Gago en la U

Uno de los que alzó la voz fue Cristián Olguín, quien en conversación con Bolavip Chile no solo cuestionó el rendimiento azul, sino que también pidió la llegada de refuerzos para el próximo mercado.

“Este año la U con Fernando Gago no convence. Para todo equipo grande es un fracaso esto”, señaló Cepillín.

En la misma línea, el ex Palesttino agregó la necesidad de potenciar el plantel: “Ojalá que lleguen refuerzos porque jugando así la U no va a llegar a ningún lado”.

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Finalmente, el ex atacante azul propuso un nombre en particular para potenciar el ataque universitario. “Me gusta mucho Popín Castro como refuerzo. Es un jugador encarador, tiene gol pero siempre queda la incógnita de que no es lo mismo jugar en un equipo chico que en la U, pero es un buen delantero”, cerró.

Daniel Popín Castro es uno de los goleadores de la Liga de Primera | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Es así como la conformación del plantel azul de cara al segundo semestre vuelve a instalarse en medio de un complejo presente deportivo del Romántico Viajero.

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En resumen…