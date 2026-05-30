El entrenador de Universidad de Chile explicó por qué se decidió por Eduardo Vargas como titular para enfrentar a Deportes Concepción.

Este sábado Universidad de Chile venció por 2-1 a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, donde Eduardo Vargas fue la gran figura al convertir los dos tantos de los azules en el Estadio Nacional.

La inclusión de Turboman fue una sorpresa del entrenador Fernando Gago, por sobre Juan Martín Lucero, lo que explicó más tarde en conferencia de prensa.

En la instancia, fue claro al indicar que la titularidad se gana en los entrenamientos, donde en las últimas semanas el bicampeón de América le ganó la pulseada al Gato.

“La alineación se gana en el entrenamiento, lo vi a Eduardo muy bien estas semanas, trabajó muy bien, lo vi bien desde lo físico. También desde el compromiso que tiene con la institución, con el equipo y a partir de eso decidimos que hoy era lo mejor que juegue Eduardo”, respondió Gago.

Respecto a lo que le otorga Vargas a su equipo, comentó: “Da un montón de cosas, tanto en lo que sea en la parte ofensiva, con los desenso para generar superioridad, todo lo que es la finalización, toda la presión es un jugador que sostiene mucho su ataque desde su juego mismo y nos genera una cierta sensación de peligro, constantemente”.

Fernando Gago elogió el trabajo de Eduardo Vargas. (Foto: Diego Martin/Photosport)

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Aunque luego, señaló que confía en todos sus agentes ofensivos: “Confío muchísimo en los futbolistas que tengo en la parte ofensiva, para seguir trabajando y para seguir insistiendo en lo que es el camino”.

Respecto al trámite del juego en el coliseo de Ñuñoa, el técnico argentino afirmó que en el primer tiempo se vieron mejor.

“Durante el primer tiempo fue donde más sostuvimos el juego que buscábamos, de tratar de encontrar los espacios a la espalda de los internos y a partir de ahí tratar de finalizar. En el segundo tiempo nos costó sostener el juego”, finalizó el exfutbolista.

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En síntesis