Universidad de Chile logró rescatar tres puntos de oro en su visita a Valparaíso por la Copa Chile, pero en el camarín la sensación no es de relajo absoluto. Tras el pitazo final en el Elías Figueroa Brander, el arquero de la U, Gabriel Castellón, conversó con los medios de prensa y analizó el triunfo sobre Santiago Wanderers, valorando además la inminente necesidad de salir de vacaciones para resetear la mente.

“Primero nos quedamos con la satisfacción de poder ganar. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, Wanderers tiene una buena camada de jugadores y sabíamos que nos iban a complicar. Obviamente, también asumimos de que cometimos varios errores y eso llevó a que Wanderers tomara a veces el protagonismo”, reconoció con total hidalguía el cerrojo estudiantil.

A la hora de desmenuzar el errático tranco de la escuadra laica en la primera mitad del año, Castellón no escondió las falencias tácticas en el pasto.

“Ha sido un semestre irregular. Ganamos dos partidos, después empatamos uno, después perdemos, entonces como que no hemos podido mantener esa regularidad. Sí creo que un punto que tenemos que mejorar es el tema de la concentración, de que de repente vamos ganando y bajamos un poco las pulsaciones y nos están convirtiendo”, fustigó con dureza en el micrófono.

El factor mental y el mensaje a Azul Azul por los refuerzos

El duelo tuvo un sabor sumamente especial para el meta, quien volvió a pisar el césped de la cancha que lo vio nacer futbolísticamente. Castellón fue un jugador identificado con Santiago Wanderers y la hinchada local no se olvidó de su historia, dedicándole aplausos en el puerto.

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“Es una sensación bonita. Poder volver a jugar acá en el estadio donde hice mis inicios, la verdad es que muy contento y feliz de que el club también le siga dando la oportunidad a los jóvenes”, agradeció emocionado.

De cara a lo que se viene en el segundo semestre de 2026, el guardameta le mandó un recado entre líneas a la dirigencia de Azul Azul respecto al mercado de pases y apuntó al descanso físico y psicológico que necesita el plantel dirigido por Fernando Gago.

“El descanso va a ser más un poco físico, pero más también un poco mental para poder seguir después resolviendo los partidos”, apuntó.

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Al ser consultado sobre el arribo de nuevos nombres para potenciar al León, Castellón fue tajante. “En ese caso ya depende del tema dirigencial, nosotros nos enfocamos solamente en lo que es dentro de la cancha, en entrenar, en esforzarse. Si llegan refuerzos, la verdad es que siempre van a ser bienvenidos por parte de los jugadores, para que el que llegue venga a sumar y a seguir fortaleciendo al grupo”, cerró.