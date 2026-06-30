La reacción de Johnny Herrera a la imagen de Lucas Assadi que hizo ruido en la U: “Me dio…”

Johnny Herrera entrega su opinión sobre el presente de Lucas Assadi tras la comentada imagen del volante azul.

Mientras Universidad de Chile sigue buscando consolidar su rendimiento de la mano del técnico Fernando Gago, uno de los jugadores que vuelve a estar en el centro de la conversación es Lucas Assadi.

El talentoso volante azul no fue considerado para el partido ante Unión San Felipe por la Copa Chile y siguió el triunfo del Romántico Viajero desde las tribunas del Estadio Nacional.

Sin embargo, una imagen captada por las cámaras de TNT Sports no pasó desapercibida. En ella, el jugador oriundo de Puente Alto aparece sentado con los ojos cerrados y una evidente expresión de desgano mientras observaba el desarrollo del encuentro.

La situación generó repercusiones inmediatas entre los hinchas, quienes criticaron al mediocampista a través de redes sociales.

Johnny Herrera y la actitud de Lucas Assadi en la U

Uno que también entregó su opinión fue Johnny Herrera, ídolo de la U, quien abordó el momento del oriundo de Puente Alto en el programa Los del VAR de Porcel TV.

“Me dio pena porque de una otra forma él era el jugador con mayor proyección y con el mejor presente en el fútbol chileno en el año pasado. Entonces, que haya cambiado tanto su rendimiento desde hace seis meses a la fecha es difícil de asimilar uno como hincha”, remarcó el Samurai Azul.

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La imagen de Lucas Assadi recorrió las redes | FOTO Andres Pina/Photosport

“Hay jugadores que hay forma y forma de tratarlos, son todos completamente distintos. Él (Lucas Assadi) merece un trato especial, hay jugadores que hay que hacerle cariño y él es uno de esos”, sentenció.

Habrá que ver si Assadi podrá recobrar su nivel en la U y revertir esta compleja situación: lleva cuatro partidos consecutivos sin ser convocado.

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En resumen…