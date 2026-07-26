Coke Hevia anuncia voltereta en el Mercado de Fichajes de Universidad de Chile: De esto se trata

El periodista y conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta anuncia una voltereta en el Mercado de Fichajes azul.

Universidad de Chile ha tenido un Mercado de Fichajes de invierno para el olvido, donde de momento la única incorporación para el segundo semestre es Gonzalo Reyna, quien sufrió un desgarro, se lesionó y no fue convocado para el compromiso de esta tarde ante Audax Italiano.

Hace un par de días llegó a Chile Valentín Gauthier, quien se pensaba que sería el segundo refuerzo de Universidad de Chile, pero el cuadro azul todavía no lo ha oficializado y trascendió que no pasó los exámenes médicos.

Valentín Gauthier todavía no estaría descartado en la U. | Foto: Getty Images

Cuando se pensaba que el jugador quedaría completamente descartado para fichar en la U, la situación habría sufrido un vuelvo según reveló el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, conductor del programa Pauta de Juego en Radio Pauta.

En su cuenta personal de X, el comunicador informó que “Gauthier no está descartado, se le siguen haciendo exámenes”, dijo ante las versiones que indican que el fichaje estaba absolutamente caído.

¿Habrá humo blanco en el CDA? Este domingo juega Universidad de Chile ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde seguramente a Fernando Gago y Cecilia Pérez se le consultará por la situación del jugador uruguayo que todavía no ha firmado con la U.

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En síntesis

Gonzalo Reyna sufrió un desgarro y quedó fuera del partido ante Audax Italiano.

Valentín Gauthier se realiza exámenes para definir su posible fichaje en Universidad de Chile.

El periodista Jorge Hevia confirmó que Valentín Gauthier no está descartado en la U.