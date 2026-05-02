Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y por ello Jorge “Coke” Hevia comienza a proyectar cómo actuará la dirigencia azul en dicho período: el periodista apuntó a una eventual venta.

En conversación con BOLAVIP Chile, el entrevistado aludió a un posible movimiento de Lucas Assadi en el libro de pases. Para el comunicador, si hay una propuesta tentadora sobre la mesa, hay que aceptarla.

¿La razón? La escuadra de Fernando Gago está engranando cada vez mejor y el oriundo de Puente Alto, que no es titular indiscutido, termina contrato el 31 de diciembre de 2026.

Por lo tanto, si no renueva y no es transferido en esta ventana, puede decirle adiós al club de sus amores en calidad de jugador libre al concluir la campaña. Una situación que despierta incertidumbre en la institución.

“Universidad de Chile agarró un vuelito en cuanto al equipo con el que está jugando. En junio hay que ver con qué se refuerza. Pero por ahora, si te toca vender a Lucas Assadi, tal vez en menos plata en junio, hay que hacerlo“, lanzó.

Lucas Assadi puede salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante esta temporada, la figura de 22 años ha disputado una totalidad de 10 enfrentamientos. En ellos, no ha logrado anotar goles, pero sí aportó con dos asistencias.

Un caso que representa un misterio para Universidad de Chile. ¿Su máxima promesa se despedirá gratuitamente? Ello tendrá que ser discutido minuciosamente por Azul Azul.

En síntesis:

El periodista Coke Hevia proyecta la venta inminente de Lucas Assadi en junio.

proyecta la venta inminente de en junio. Lucas Assadi finaliza su vínculo con el club el 31 de diciembre de 2026 .

finaliza su vínculo con el club el . El futbolista de 22 años suma diez partidos y dos asistencias en la campaña actual.