¡Con dos retornos!: Los citados de la Universidad de Chile para enfrentar a Santiago Wanderers por la Copa Chile

Universidad de Chile tiene dos importantes retornos en su convocatoria para enfrentar a Santiago Wanderers.

Universidad de Chile tendrá un importante partido dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ tendrán una dura visita ante Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa Brander

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca sumar los tres puntos para mantenerse en la cima de su grupo.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que seguirá extrañando la presencia de Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Matías Zaldivia por sus distintos problemas físicos, Marcelo Morales por suspensión y Franco Calderón con Lucas Assadi por decisión técnica.

Pero no todas son malas para Fernando Gago, ya que recupera a dos importantes jugadores para este compromiso, en donde Maximiliano Guerrero y Fabián Hormazábal volverán a la lista de citados, en la que el primero superó sus partidos de suspensión y el último, sus problemas físicos.

Guerrero vuelve en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers

Arqueros: Gabriel Castellón e Ignacio Sáez

Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas

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Mediocampistas: Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Israel Poblete, Elías Rojas, Agustín Arce, Matías Riquelme y Javier Altamirano

Atacantes: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Vicente Ramírez y Andrés Bolaño.