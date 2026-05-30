Cristian Arcos cuestiona la roja a Diego Carrasco en triunfo de la U ante Deportes Concepción: “Tiene que haber sido…”

El periodista puso en duda una jugada clave que, a su juicio, terminó influyendo en el triunfo de la U ante Deportes Concepción.

Universidad de Chile consiguió un triunfo importantísimo ante Deportes Concepción por 2 a 1 en el Estadio Nacional, en un partido que dejó distintas lecturas tras una jornada marcada por la intensidad y por una jugada que terminó siendo determinante.

El desarrollo del encuentro cambió de forma importante tras la expulsión del defensor Diego Carrasco, acción que se produjo luego de un entrevero con el árbitro Mario Salvo.

La jugada generó debate inmediato en el análisis posterior. De hecho, el delantero Joaquín Larrivey dio a entender en entrevista con TNT Sports que el partido se terminó inclinando por la decisión del juez.

Arcos y polémica jugada en la U vs. Deportes Concepción

Uno de los que puso el foco en esta acción fue el periodista Cristian Arcos, quien en la transmisión de ADN Deportes se refirió a la expulsión del zaguero central.

“¿El partido se marca con la expulsión? Coincido, coincido. Era el mejor momento de Conce en el partido”, señaló Arcos.

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El comentarista profundizó en la jugada y expresó sus dudas: “A mí la expulsión me genera dudas. Tiene que haber sido un improperio de los más gruesos de los calibres para escucharlo, se lo debe haber dicho a todo volumen”.

Además, el comunicador añadió: “Veamos las probabilidades, porque es un estadio con 35 mil personas para detener el juego. Le tiene que haber dicho algo terrible y acá la prueba es lo que dice el árbitro. ¿Cómo lo escuchó? Habrá tenido el oído afinado”.

Con esto, el análisis reabrió el debate sobre la incidencia de la expulsión en el desarrollo del encuentro, que terminó inclinándose a favor del Romántico Viajero.

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En resumen…