Universidad de Chile se impuso por la cuenta mínima a Universidad Católica y para el periodista Cristian Arcos, el trámite del encuentro tuvo un dominador claro desde el arranque.

En conversación con BOLAVIP, según el periodista, el primer tiempo de la U fue superior, mientras que el complemento fue algo más parejo, aunque con matices importantes.

“Fue una buena y justa victoria de la U. El primer tiempo la U fue superior y el segundo fue algo más parejo, pero Católica nunca llegó a amagar el resultado”, sentenció Arcos respecto a la solidez del equipo de Gago.

El análisis destacó el rendimiento individual de piezas clave en el esquema azul. “Me gustó mucho lo de Arce el primer tiempo. Me gustó mucho lo de Saldivia en el segundo. Creo que la U no hizo un partido brillante tampoco, pero sí muy, muy ajustado. Y cuando tuvo que sacar al nueve, se armó de una manera con mucha más gente”, afirmó.

Además, resaltó la versatilidad táctica del técnico argentino, quien supo mover las piezas —especialmente al sacar al centrodelantero— para poblar el campo con más gente y asfixiar a la UC.

Cristian Arcos aplaude el nivel de la U ante la UC.

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El factor Gago y la “Patrulla Juvenil”

Uno de los puntos que más rescató Arcos fue la importancia de este triunfo para el proyecto de Fernando Gago. Tras algunas dudas en jornadas previas, el comunicador afirmó que el estratega “necesitaba ganar un partido importante”.

Respecto a las declaraciones de Daniel Garnero minimizó el triunfo azul, el periodista cree que “si bien el marcador estuvo estrecho, creo que desde el juego la UC nunca lo emparejó”.

Finalmente, el periodista puso énfasis en la identidad del plantel que saltó a la cancha. Destacó que el triunfo fue cimentado por “muchos jugadores de casa y harto jugador joven”, quienes fueron los encargados de llevar el peso del partido, especialmente en el inicio del compromiso. Para Arcos, este recambio es positivo y demuestra que “nada está demasiado lejos” para una Universidad de Chile que se ilusiona con pelear arriba.