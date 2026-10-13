El ex futbolista, Cristián Basaure sorprende con esta importante opinión sobre este jugador de la U. de Chile.

Universidad de Chile tuvo un partido perfecto en la reciente fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ no tuvieron piedad con Ñublense de Chillán y lo derrotaron por un contundente 6-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Después de esta importante victoria, el ex futbolista Cristián Basaure ocupó su espacio en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para hablar puntualmente del rendimiento de Maximiliano Guerrero, para quien tuvo buenas palabras por su nivel.

“Gago ha sido bastante consecuente en general entre su discurso y la acción, primero lo de Guerrero, es un jugador subvalorado, creo que hasta a veces caricaturizado”, comenzó indicando Basaure.

Agregando a esto, el ‘Tigre’ destacó los números que ha tenido Maximiliano Guerrero dentro de la Universidad de Chile en esta temporada, los que sin duda lo hacen acreedor de una camiseta de titular más que justificada.

Basaure elogia a Guerrero en la U | Foto: Photosport

“12 goles completando todos los torneos de la U y 7 asistencias, un tipo muy funcional y creo que se ha ganado su titularidad”, declara.

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Finalmente, Basaure elogia lo que ha sido el trabajo que ha realizado Fernando Gago dentro de la U, en el que ha sido justo castigar a los jugadores que han tenido rendimientos bajos, lo que sí o sí hace aumentar la competencia en el equipo, lo que siempre es necesario.

“Varios tuvieron bajones, hubo varios rendimientos bajos en la U y dentro de ese liderazgo de la U, en la que yo si veo un sello o una identidad de Gago, ha cambiado de sistema y ha castigado rendimientos bajos, que es super importante dentro del grupo para generar credibilidad”, cerró.